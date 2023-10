Nuovo San Siro, Sala a Inter e Milan: "Più facile rifarlo per una sola squadra"

NUOVO STADIO MILANO, LE PAROLE DI SALA

In un'intervista a La Repubblica, Sala ribadisce la sua contrarietà al vincolo sul secondo anello messo dalla Sovrintendenza e che di fatto annulla la possibilità di demolire l'impianto per costruirne uno nuovo negli stessi spazi: "Il vincolo messo è una cosa vergognosa. Se si mette un vincolo culturale su un luogo dove si gioca a pallone, allora estendiamolo al 90% degli edifici milanesi". "Non poter tirare giù il vecchio San Siro significa che accanto non potrà sorgere il nuovo stadio, perché due stadi funzionanti porterebbero a 150/200 giorni all’anno di eventi. Chi lo va a raccontare ai residenti del quartiere?" conclude Sala.