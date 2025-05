Ranking Uefa stagionale, l'Inter prima davanti al Barcellona

La stagione 2024/25 è agli sgoccioli ma non è per nulla finita per l'Inter che - lotta scudetto a parte - ha almeno un'altra partita di Champions League da giocare e in tal senso registra un bel traguardo a livello di prestigio (ma non solo, vedremo più avanti). I nerazzurri di Simone Inzaghi, infatti, sono primi nella classifica del ranking Uefa stagionale con 36.750 punti frutto delle 13 partite europee giocate sin qui. Dietro a loro proprio il Barcellona, avversario nelle semifinali Champions, con 36.250 punti e l'Arsenal, altra squadra ancora in corsa per la coppa dalle grandi orecchie, con 36.000 punti.