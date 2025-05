Le statistiche verso Inter-Barcellona e Psg-Arsenal

Lamine Yamal del Barcellona ha segnato cinque gol in questa Champions League: solo Erling Haaland (8 nel 2019/20), Kylian Mbappé (6 nel 2016/17) e Raúl (6 nel 1995/96) che ne hanno segnati di più in una stagione da teenager. I 44 tiri, i 19 tiri in porta e i 78 dribbling di Yamal rappresentano il massimo che Opta ha registrato dal 2003/04 per un teenager in una singola stagione.