Prima Stones e ora Jones, Spence non è ancora pronto: i tempi per l'ex Tottenham

Per l'Inter all'inglese c'è da aspettare. Questione di tempo, soprattutto a centrocampo dove regna l'abbondanza: la lunga stagione e gli impegni tra campionato, coppe e Supercoppa renderanno inevitabile il turnover per far rifiatare tutti. John Stones ha già assaggiato il campo: prima un gol all'esordio nell'ultimo test precampionato dell'Inter contro il Betis Siviglia poi l'ultimo quarto d'ora contro il Monza nella prima di Serie A a San Siro, quando Chivu lo ha fatto entrare al posto di Akanji. Ora scatta l'ora di Curtis Jones: l'ex Liverpool, rimasto impressionato dall'atmosfera del Meazza, si è allenato in gruppo tutta la settimana mostrando già una buona condizione - aveva già svolto una parte di preparazione con i Reds - e ha strappato la convocazione contro il Cagliari. Parte dalla panchina.



Niente trasferta sarda invece per Djed Spence. L'erede di Denzel Dumfries, reduce dal Mondiale, continua a lavorare a parte: colpa di un piccolo infortunio che si porta dietro e che non è ancora superato. Pochissime probabilità di una sua convocazione per il big match di sabato 5 a San Siro contro il Napoli di Allegri e anche per la prima uscita in Champions League a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho e dell'ex Dumfries, in programma mercoledì 8 settembre.