Juve, Ekhator si ferma di nuovo: problema muscolare in allenamento

Non c'è pace per Jeff Ekhator. Dopo essere tornato tra i convocati della Juventus in occasione della sfida di ieri con il Parma, dove però non è sceso in campo, l'attaccante bianconero si è fermato nuovamente per un problema muscolare. Questa mattina, infatti, i bianconeri non impiegati ieri sono scesi in campo per un allenamento congiunto con l'Under 20 e l'attaccante ex Genoa ha lasciato in anticipo l'allenamento a causa di un fastidio alla muscolare alla coscia destra. Da capire i tempi di recupero. Per Ekhator si tratta di un altro infortunio dopo quello subito dopo pochi minuti nella prima amichevole stagionale con il Basilea.