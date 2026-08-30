Messi fa 4 gol, l'Inter Miami torna alla vittoria

Quattro gol di Lionel Messi hanno aiutato l'Inter Miami a interrompere il digiuno di vittorie che durava da cinque partite, battendo 7-1 il Montreal in un match di Major league soccer (Mls). L'arrivo in Florida della penultima della classifica della Eastern Conference ha permesso alla squadra di casa di riassaporare il successo, suggellato dal poker del fuoriclasse argentino, e di rimanere al secondo posto della classifica, a dieci punti di distanza dalla capolista Nashville. Dopo aver esonerato giovedì scorso l'allenatore Guillermo Hoyos, l'Inter Miami ha scelto per sostituirlo un altro argentino, Kily Gonzalez, che però in attesa del permesso di lavoro non ha potuto ancora sedersi sulla sua nuova panchina.