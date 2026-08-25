INTER-MONZA

Tensione in campo tra Lautaro Martinez e l'arbitro Marinelli: "Calmati un po', con te non si può parlare"

L'episodio nel corso del primo tempo di sabato a San Siro in Inter-Monza: il tono del fischietto fa arrabbiare il capitano nerazzurro

25 Ago 2026 - 22:38
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Clima teso nel corso di Inter-Monza (match finito 5-1), tra Lautaro Martinez e il fischietto Livio Marinelli. Tutto nasce da un richiamo a Bastoni dell'arbitro che nel tunnel era stato chiaro con i due capitani: "Possiamo dialogare, ci mancherebbe altro. Se mancano questi presupposti devo chiudere anche con voi. Il resto della squadra non deve venire. Se mi trovo 3-4 che mi vengono incontro devo prendere provvedimenti".

Nel primo tempo poi, ecco arrivare l'episodio clou, con Bastoni che disturba Pizzignacco (senza mai toccarlo), numero uno dei brianzoli in occasione di un corner. Marinelli richiama il centrale che a sua volta risponde con ironia: "È un altro campionato?". Il tono usato dal fischietto non convince però Lautaro che interviene: "Calmati un po'". Immediata la reazione del direttore di gioco: "Pensa a giocare". Ma non finisce qui, perché all'intervallo Il Toro torna sull'argomento: "Ma cosa sta succedendo? Chiedo solo perché. Non si può parlare con te, è dall'inizio che mi parli male". Immagini, quelle pubblicate da Dazn nel format 'BordoCam', che stanno facendo discutere sui social. In tanti sottolineano la mancanza di provvedimenti da parte di Marinelli verso Lautaro, ma c'è anche chi sottolinea le recenti parole di Orsato: "Sul terreno di gioco la collaborazione arbitro-capitano dovrà essere di elevato spessore". A San Siro non è successo, ma c'è tempo per fare meglio.   

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