DAL CAMPO

Inter, a Cagliari esordio per Curtis Jones e ancora spazio a Stones. Pio è la certezza di Chivu

I nerazzurri saranno impegnati domenica sera in trasferta a Cagliari

29 Ago 2026 - 09:25
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Ultimi giorni di mercato alle porte, ma l'Inter resta focalizzata sul campo. Già, perché la prima trasferta di campionato a Cagliari incombe e Chivu studia le soluzioni più affidabili per evitare trappole e raggiungere il Milan a punteggio pieno. I nerazzurri faranno affidamento sulle certezze, ma anche su qualche volto nuovo...

I nuovi acquisti

 La grande novità della trasferta in Sardegna potrebbe essere proprio Curtis Jones. Quasi sicuramente non dal primo minuto, ma l'inglese si candida a essere la mossa che Chivu potrebbe fare nel secondo tempo per spaccare la partita. I tifosi ci sperano perché la curiosità è tanta, soprattutto nel capire cosa l’inglese sarà capace di aggiungere a un centrocampo già così performante. Stesso discorso per Stones, che non sarà tra gli undici titolari, ma continuerà a mettere minuti nelle gambe nell'ultimo terzo di gara, con l'obiettivo di essere al top nel giro di poche settimane, possibilmente già per il primo turno di Champions. Ci sarà da attendere, invece, per vedere Spence sulla fascia: il classe 2000 ha avuto recentemente a che fare con alcune noie muscolari e non sarà disponibile domenica a Cagliari, così come, probabilmente, neanche la prossima settimana contro il Napoli. I tifosi dovranno "accontentarsi" di Diouf. 

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Conferma Pio

 Il calcio d'agosto sa essere strano e riservare sorprese che Chivu vuole evitare: meglio affidarsi, perciò, alle certezze. Una di queste è Pio Esposito, che ha iniziato la sua stagione con un colpo di tacco da cineteca e vorrebbe replicarsi proprio nello stadio in cui ha segnato il primo gol in Serie A. In coppia con lui ci sarà Lautaro, che ha il Cagliari come vittima preferita in carriera (12 gol in 12 partite). Se ne farà una ragione, almeno per ora, Marcus Thuram, che si prepara a rientrare a breve per ampliare il ventaglio di bomber a disposizione di Chivu. 

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