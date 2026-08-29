Inter, a Cagliari esordio per Curtis Jones e ancora spazio a Stones. Pio è la certezza di Chivu

La grande novità della trasferta in Sardegna potrebbe essere proprio Curtis Jones. Quasi sicuramente non dal primo minuto, ma l'inglese si candida a essere la mossa che Chivu potrebbe fare nel secondo tempo per spaccare la partita. I tifosi ci sperano perché la curiosità è tanta, soprattutto nel capire cosa l’inglese sarà capace di aggiungere a un centrocampo già così performante. Stesso discorso per Stones, che non sarà tra gli undici titolari, ma continuerà a mettere minuti nelle gambe nell'ultimo terzo di gara, con l'obiettivo di essere al top nel giro di poche settimane, possibilmente già per il primo turno di Champions. Ci sarà da attendere, invece, per vedere Spence sulla fascia: il classe 2000 ha avuto recentemente a che fare con alcune noie muscolari e non sarà disponibile domenica a Cagliari, così come, probabilmente, neanche la prossima settimana contro il Napoli. I tifosi dovranno "accontentarsi" di Diouf.