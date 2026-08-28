Inter, dopo Pio parte il progetto rinnovi: anche qualche big nella fitta agenda di Marotta e Ausilio

Dopo aver blindato Pio Esposito, l'Inter vuole dare continuità alla rosa a disposizione di Chivu. C'è chi è un vero e proprio punto fermo che, nonostante l'età avanzata, riesce ancora a fare la differenza, e chi è tra i migliori del suo ruolo e diventa una priorità legarlo ai colori nerazzurri. L'agenda di Marotta e Ausilio è piena di appuntamenti. Calhanoglu, per esempio, non può essere salutato alla leggera, anche se non è proprio di primissimo pelo. Basta vedere quanto ancora sia al centro della manovra di Chivu, per capire che è il caso di tenerselo stretto. In Turchia vorrebbero riportarselo a casa, facendo leva su un contratto che scade nel 2027. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport di oggi, la guida tecnica nerazzurra vorrebbe blindarlo a vita, ma ci sono questioni, come l'età, la tenuta fisica, l’ingaggio e l'ipotesi di un ritorno Patria, che rendono la questione non così semplice da affrontare.