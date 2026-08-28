INTER

Inter, dopo Pio parte il progetto rinnovi: anche qualche big nella fitta agenda di Marotta e Ausilio

Dopo l'attaccante tocca a elementi importanti come Calha, Dimarco e non solo

28 Ago 2026 - 09:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Dopo aver blindato Pio Esposito, l'Inter vuole dare continuità alla rosa a disposizione di Chivu. C'è chi è un vero e proprio punto fermo che, nonostante l'età avanzata, riesce ancora a fare la differenza, e chi è tra i migliori del suo ruolo e diventa una priorità legarlo ai colori nerazzurri. L'agenda di Marotta e Ausilio è piena di appuntamenti. Calhanoglu, per esempio, non può essere salutato alla leggera, anche se non è proprio di primissimo pelo. Basta vedere quanto ancora sia al centro della manovra di Chivu, per capire che è il caso di tenerselo stretto. In Turchia vorrebbero riportarselo a casa, facendo leva su un contratto che scade nel 2027. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport di oggi, la guida tecnica nerazzurra vorrebbe blindarlo a vita, ma ci sono questioni, come l'età, la tenuta fisica, l’ingaggio e l'ipotesi di un ritorno Patria, che rendono la questione non così semplice da affrontare. 

Leggi anche
Luis Henrique

Inter, Luis Henrique ago della bilancia: il colpo last minute dipende (anche) da lui

Un altro a scadenza nel 2027 è Federico Dimarco. I nerazzurri hanno un'opzione di un anno sul suo contratto che può essere rinnovato unilateralmente, ed è il motivo per cui ancora non si è toccato il problema. Nell'incontro futuro tra le parti, in ogni caso, si affronterà l'ipotesi di un prolungamento con un aumento di stipendio (dai 4 ai 5 milioni).

C'è poi chi scade nel 2028, come Carlos Augusto, con cui al momento non è ancora stato trovato un accordo per la firma. L'Inter è pronta ad arrivare a 3 milioni all'anno. La questione è aperta e dipende anche dalla volontà di un giocatore che vorrebbe avere più spazio in squadra, visto che non è tra i titolari. Poi ci saranno da affrontare altre questioni importanti, vedi alle voci Bastoni, Thuram, Akanji, Zielinski e non solo. Ma ogni cosa a suo tempo. 

Leggi anche

Inter-Calhanoglu, ancora insieme? Idea rinnovo oltre al 2027, il club vuole garanzie sulla tenuta fisica

pio esposito
marotta
ausilio

Ultimi video

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

03:26
Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

03:09
Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

00:56
Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

02:06
Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

00:30
MCH ARRIVO OOSTERWOLDE ROMA MCH

Oosterwolde arriva a Fiumicino: l'entusiasmo dei tifosi giallorossi

01:30
Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

I più visti di Inter

Chivu e Marotta

Un ultimo colpo per l'Inter: il complesso incastro per un quinto attaccante

Luis Henrique

Inter, Luis Henrique ago della bilancia: il colpo last minute dipende (anche) da lui

Asllani, spiragli arabi per l'Inter? L'Al Jazira vuole l'albanese, contatti in corso

Inter-Calhanoglu, ancora insieme? Idea rinnovo oltre al 2027, il club vuole garanzie sulla tenuta fisica

Dopo Pio parte il progetto rinnovi: anche qualche big nella fitta agenda di Marotta e Ausilio

Giuseppe Marotta

Inter, due cessioni in rampa di lancio. Resta aperta l'ipotesi dell'occasione last minute

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:00
Monza, colpo dal Napoli: arriva Folorunsho
12:41
Accostato anche alla Juve, Atubolu cambia squadra ma resta in Germania
12:12
Il talento Broggian dal Vicenza al Como
12:05
Morata lascia il Como e torna in Spagna: visite nel weekend
12:00
Messi ha un nuovo allenatore: ha giocato anche nell'Inter