Inter, dopo Pio parte il progetto rinnovi: anche qualche big nella fitta agenda di Marotta e Ausilio

Dopo aver blindato Pio Esposito, l'Inter vuole dare continuità alla rosa a disposizione di Chivu. C'è chi è un vero e proprio punto fermo che, nonostante l'età avanzata, riesce ancora a fare la differenza, e chi è tra i migliori del suo ruolo e diventa una priorità legarlo ai colori nerazzurri. L'agenda di Marotta e Ausilio è piena di appuntamenti. Calhanoglu, per esempio, non può essere salutato alla leggera, anche se non è proprio di primissimo pelo. Basta vedere quanto ancora sia al centro della manovra di Chivu, per capire che è il caso di tenerselo stretto. In Turchia vorrebbero riportarselo a casa, facendo leva su un contratto che scade nel 2027. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport di oggi, la guida tecnica nerazzurra vorrebbe blindarlo a vita, ma ci sono questioni, come l'età, la tenuta fisica, l’ingaggio e l'ipotesi di un ritorno Patria, che rendono la questione non così semplice da affrontare.
Un altro a scadenza nel 2027 è Federico Dimarco. I nerazzurri hanno un'opzione di un anno sul suo contratto che può essere rinnovato unilateralmente, ed è il motivo per cui ancora non si è toccato il problema. Nell'incontro futuro tra le parti, in ogni caso, si affronterà l'ipotesi di un prolungamento con un aumento di stipendio (dai 4 ai 5 milioni).
C'è poi chi scade nel 2028, come Carlos Augusto, con cui al momento non è ancora stato trovato un accordo per la firma. L'Inter è pronta ad arrivare a 3 milioni all'anno. La questione è aperta e dipende anche dalla volontà di un giocatore che vorrebbe avere più spazio in squadra, visto che non è tra i titolari. Poi ci saranno da affrontare altre questioni importanti, vedi alle voci Bastoni, Thuram, Akanji, Zielinski e non solo. Ma ogni cosa a suo tempo.