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le anticipazioni

Inter 2027/28, svelati i primi dettagli sulla nuova maglia home: la scelta inedita sui colori

Svelate le prime informazioni sulla maglia home dell'Inter 2027/28. La novità nei colori e la data di lancio

18 Ago 2026 - 17:46
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La divisa casalinga dell'Inter per la stagione 2027/28 firmata Nike vedrà l'inedita e rara combinazione contemporanea di bianco e giallo come colori di dettaglio, affiancati alle tradizionali strisce verticali nere e "Lyon Blue".

Secondo le prime indiscrezioni di FootyHeadlines, la scelta di inserire entrambe le tonalità di rifinitura rappresenta una novità assoluta rispetto alla storica tradizione del club milanese, che in passato ha sempre optato per l'utilizzo disgiunto di una sola delle due tinte.

Restano invece del tutto ipotetiche le caratteristiche relative alla trama delle strisce, alla tipologia del colletto e ai restanti dettagli grafici della casacca, i cui aspetti definitivi non sono stati ancora confermati dagli sviluppatori tecnici. Il lancio è previsto per maggio 2027.

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