Al Hilal, clamorosa disattenzione di Koulibaly: provoca un rigore per le nuove regole

Incredibile disattenzione per Kalidou Koulibaly durante il successo per 5-1 dell'Al Hilal di Simone Inzaghi contro l'Al Khaleej.
Sul punteggio di 5-1, l'ex difensore del Napoli ha bloccato con le mani all'interno dell'area di rigore un pallone passatogli dal portiere Bono per posizionarlo sulla linea dell'area piccola, non avvedendosi che la rimessa dal fondo era già stata battuta dal compagno e che la sfera si trovava regolarmente in gioco.
L'episodio ha offerto la prima applicazione pratica delle nuove direttive Uefa e Ifab dirette dal capo degli arbitri Roberto Rosetti, volte a punire i tocchi di mano su palla in movimento dopo le polemiche del passato legate a casi analoghi come quello di Pubill in Barcellona-Atletico di Champions.
Il direttore di gara Istvan Kovacs - lo stesso di Barça-Atletico, e in quella occasione non aveva concesso il rigore - stavolta ha applicato la Regola 16 alla lettera; poi a rimediare all'errore del centrale senegalese ci ha pensato lo stesso Bono, neutralizzando il penalty dal dischetto.