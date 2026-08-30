Leao già idolo dei tifosi al Galatasaray: l'accoglienza allo stadio e l'abbraccio con Osimhen VIDEO

Tra tutti i presenti allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul, il più felice di accogliere Rafa Leao al Galatasaray era forse Victor Osimhen.
L'ex bomber del Napoli, amico del portoghese, ha accolto l'esterno con un lungo abbraccio e poi lo ha di fatto presentato ai tifosi a margine della vittoria in campionato per 3-2 sul Goztepe, partita in cui Osimhen ha segnato il terzo e ultimo gol su rigore.
Leao ha indossato una sciarpa giallorossa e ha avuto il primo assaggio della sua nuova casa dopo l'accoglienza da re all'aeroporto. Insieme a lui è stato presentato anche l'altro nuovo acquisto, il classe 2005 russo, Aleksej Batrakov, arrivato dal Lokomotiv Mosca.