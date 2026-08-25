Curtis Jones si scalda per Cagliari, per Spence c'è da aspettare. Ecco quando vedremo l'Inter all'inglese

La prima a San Siro da spettatore lo ha lasciato folgorato. Ora per Curtis Jones è scattato il countdown per l'esordio con la maglia dell'Inter: la condizione fisica è buona, visto che ha già svolto un inizio di preparazione con il Liverpool. Una convocazione per la trasferta di domenica sera a Cagliari è molto probabile e perché no, magari anche uno spezzone di gara per il centrocampista acquistato dai Reds per 30 milioni più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, firma in nerazzurro fino al 2031. Jones, mano sul cuore al suo arrivo a Linate per cominciare la sua nuova avventura all'Inter, è andato e tornato da Liverpool dove ha sistemato le questioni burocratiche per il permesso di lavoro. Oggi allenamento alla Pinetina insieme per la prima volta agli altri due nuovi inglesi in nerazzurro, Stones e Spence.



L'ex City è già sceso in campo con la nuova maglia in amichevole - decisivo il gol nella vittoria nell'ultimo test contro il Betis Siviglia al debutto - e poi ha esordito a San Siro nella prima di campionato contro il Monza, quando mister Chivu lo ha fatto entrare al posto di Akanji al minuto 75. Il più indietro di condizione è l'ex Tottenham Spence, reduce dal Mondiale, che in tribuna a San Siro contro i brianzoli non è passato inosservato per il suo look. Molto difficile che l'erede di Dumfries, classe 2000, preso dagli Spurs a titolo definitivo per 30 milioni di euro più 2 di bonus, sia convocabile già per la trasferta sarda. Più realistico che tutti e tre gli inglesi siano a disposizione di Chivu per il big match con il Napoli in casa di sabato 5 settembre.

