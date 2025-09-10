Parla l'ex Shaqiri: "Non eravamo costruiti per vincere. Fui curato da uno sciamano"

Nella carriera di Shaqiri gli infortuni sono stati un avversario duro e che l'hanno tenuto lontano dai campi troppe volte. Lo svizzero ha dovuto farne i conti anche durante la sua esperienza nerrazzurra, rivelando di essere stato curato da un dottore un po' "particolare": "Uno sciamano più che un dottore. Mi dissero di andare da questo tizio che faceva miracoli e che aveva curato pure Ronaldo il Fenomeno. Anche Mancini me lo disse. Invece fu un'esperienza disastrosa. Feci un'ora e mezza di macchina, ma non servì a niente".