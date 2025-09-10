Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
VERSO JUVE-INTER

Serie A, Juve-Inter: statistiche, curiosità e tabù di una sfida infinita

Sabato torna il derby d'Italia: per i nerazzurri quello di Torino è un campo storicamente proibitivo

10 Set 2025 - 10:41
© Getty Images

© Getty Images

La Juve a punteggio pieno, l'Inter staccata di tre punti in virtù della sconfitta contro l'Udinese: la sfida dello Stadium, sabato pomeriggio alle 18, potrebbe così permettere a Tudor di scavare un bel solco tra sè e i nerazzurri o permettere a Chivu di riscattare immediatamente il ko casalingo prima della pausa e rilanciarsi in campionato. Un derby d'Italia, dunque, che già alla terza di campionato ha un peso specifico notevole, al di là della rivalità storica che divide i due club. 

JUVE-INTER: LE STATISTICHE DI UNA SFIDA INFINITA

Totale confronti in Serie A: 184
Vittorie Juve: 88
Pareggi: 47
Vittorie Inter: 49
Gol Juve: 264
Gol Inter:  213

Confronti in casa della Juventus: 92
Vittorie Juve: 63
Pareggi: 17
Vittorie Inter: 12
Gol Juve: 160
Gol Inter: 70

Media gol segnati a partita 2.59

Leggi anche

Juve, inaugurata la "Hall of Fame": "Un omaggio alle leggende bianconere"

L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei gare di Serie A contro la Juventus (2N, 3P): 1-0 il 4 febbraio 2024, con un’autorete di Federico Gatti; in generale, quella dei bianconeri è la formazione che ha sconfitto più volte i nerazzurri nella competizione (88).

● Tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Inter nel girone d’andata di Serie A sono terminate in parità (completa un successo dei bianconeri), dopo che nessuna delle precedenti tre si era chiusa in equilibrio (un successo nerazzurro e due bianconeri).

● La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro l’Inter in campionato (8V, 3N), l’ultimo successo nerazzurro nel periodo all’Allianz Stadium in Serie A è arrivato il 3 aprile 2022 (0-1 con gol di Hakan Çalhanoglu su rigore).

● Inter e Juventus si affronteranno nel corso delle prime tre giornate di Serie A per la terza volta nella loro storia, dopo il 17 settembre 1939 (successo per 4-0 a favore dei nerazzurri) e il 14 settembre 2013 (pareggio 1-1); in aggiunta, due dei loro ultimi quattro incroci all’Allianz Stadium si sono verificati proprio dopo una sosta per le Nazionali (un successo per i lombardi e un pareggio).

Leggi anche

Inter, Sucic: "Cresciuto nel mito di Modric, Brozovic e Rakitic. La Juve? Difficile, ma..."

● Dopo il 2-0 sul Parma e l’1-0 contro il Genoa, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali per due tornei di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

● Dopo il ko contro l’Udinese nella scorsa giornata di campionato, l’Inter può registrare due sconfitte nelle prime tre gare stagionali per la prima volta dal 2011/12.

● Nessuna squadra ha tentato più tiri dall’interno dell’area di rigore rispetto all’Inter nelle prime due giornate di questo campionato (27, come il Milan), mentre la Juventus è la formazione che ne ha registrati di più dalla distanza (16), oltre a essere quella con più conclusioni totali nel complesso insieme ai rossoneri (38 per entrambe).

● Dopo i gol contro Parma e Genoa, Dusan Vlahovic può andare a segno per la prima volta in ciascuna delle prime tre giornate di una stagione di Serie A; inoltre, l’attaccante della Juventus ha trovato due reti negli ultimi tre incroci contro l’Inter in campionato, dopo che aveva realizzato solo un centro nei sette precedenti.

● Nella gara d’andata dello scorso campionato, Kenan Yildiz (19 anni e 176 giorni) è diventato il più giovane giocatore a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A; nessun giocatore bianconero con meno di 21 anni ha realizzato più centri contro i nerazzurri in campionato (due anche per Pietro Anastasi).

● Lautaro Martínez ha segnato solo due reti in 14 gare di campionato contro la Juventus, solo contro il Genoa (571) l’attaccante dell’Inter ha registrato un peggior rapporto tra minuti giocati e gol (518) tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A.

juve
inter
serie a
derby d'italia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
DICH BALDINI POST MACEDONIA DICH

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

01:29
Yildiz punta l'Inter

Yildiz punta l'Inter

01:29
Juve-Inter con una novità

Juve-Inter con una novità

01:51
Sucic brucia le tappe

Sucic brucia le tappe

01:48
La Norvegia ne segna 11

La Norvegia ne segna 11

05:35
CLIP BACCAGLINI - UN PRESIDENTE IENA - LE IENE 2017 SRV

Baccaglini, una "Iena" presidente: "Mi tatuo il logo del Palermo"

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:32
Un Pisa al...Cuadrado

Un Pisa al... Cuadrado

01:32
Da Krol a Beukema

Napoli olandese da Krol a Beukema

01:52
Milan: dilemma attacco

Milan: che dilemma l'attacco

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

02:26
DICH ABODI DICH

Gattuso convince Abodi: "Rino ha la personalità giusta""

00:38
DICH MARIANUCCI POST MACEDONIA DICH

Marianucci dopo il gol: "Una vittoria molto pesante"

01:29
DICH BALDINI POST MACEDONIA DICH

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:13
Bologna, stop per Pobega e Sulemana
13:40
Roma: si ferma Wesley, condizioni da valutare
13:34
Torino, Cairo: "Obiettivo? Cominciamo a fare bene, poi vediamo"
13:23
Abodi: "L'Italia di Gattuso ha dimostrato carattere nell'affrontare le difficoltà"
12:44
Juventus, David: "Qui ogni cosa deve essere fatta al top"