Inter, Sucic: "Cresciuto nel mito di Modric, Brozovic e Rakitic. La Juve? Difficile, ma..."

Il centrocampista croato racconta i suoi primi mesi in nerazzurro e indica gli obiettivi personali e di squadra
Una prima da applausi a San Siro contro il Torino, poi una replica sottotono con l'Udinese. Ora la sfida contro la Juve: l'occasione per Petar Sucic, centrocampista croato arrivato questa estate all'Inter, per rialzare la testa assieme a tutti i suoi compagni di squadra. Dal Mondiale per Club al campionato, Chivu ne ha fatto un co-titolare della sua mediana interista, cercando di sfruttare la sue capacità di inserimento e le sue geometrie sul campo. Giovane sì ma con personalità, il croato. Idee chiare sul rettangolo di gioco e fuori: al termine del match della sua nazionale contro il Montenegro lo ha intervistato in esclusiva per Sportmediaset Simone Togna.
LA LINGUA: LEZIONI DI ITALIANO
“Lo sto imparando bene, capisco praticamente tutto negli allenamenti e nelle riunioni. E con quello che non capisco mi aiutano i compagni, lo staff e l’allenatore, ma lo sto imparando, va bene. Quali parole ora conosco di più? Quelle legate al calcio, ma non saprei dirle quali (ride, ndr).
APPROCCIO CON L'INTER E TIFOSI NERAZZURRI
“Sto davvero bene, sono davvero contento: poi qualsiasi cosa è possibile, questa è la mia mentalità, a volte giochi bene, a volte no, ma la cosa più importante è allenarsi al meglio e dare sempre il massimo in ogni occasione”.
L'ESORDIO CONTRO IL TORINO E L'IMPATTO IN SERIE A
“Non è questione di aspettarselo o meno, io credo in me stesso, nelle mie capacità, provo a dare il meglio di me in partita e allenamento, voglio migliorarmi giorno dopo giorno, ora sono felice, ma dobbiamo guardare alle prossime partite”.
IL DERBY D'ITALIA: JUVE-INTER
“Mi aspetto una partita difficile, complicata, abbiamo pochi giorni per prepararci, ma faremo di tutto per vincere”.
IL LEGAME CON I NUOVI COMPAGNI DI SQUADRA
“Non posso dire un solo giocatore che mi abbia sorpreso dell’Inter perché non sarebbe carino e ogni calciatore nerazzurro è fortissimo, ha tantissima qualità. Per me ogni giocatore dell’Inter è di altissimo livello”.
GLI OBIETTIVI PERSONALE E QUELLI DI SQUADRA
“Vincere Serie A e provare ad arrivare lontano in Champions? Ovviamente vogliamo vincere, ma pensiamo partita dopo partita, solo vincendo gara dopo gara arriveremo dove vogliamo. E ovvio che vogliamo vincere dei titoli”.
L'ALLENATORE: IL RAPPORTO CON CHIVU
“Un ottimo allenatore, lo ascolto, dobbiamo provare sempre a migliorarci e a vincere partita dopo partita, come dicevo prima”.
IL RUOLO PREFERITO
“Perisic dice che posso giocare ovunque a centrocampo e anche in difesa? È bello quando qualcuno come Perisic sostiene certi argomenti. Io non so dove posso giocare meglio, so solo che voglio dare il massimo per aiutare la squadra a vincere le partite”.
GLI IDOLI
“Se Brozovic è il mio idolo? In Croazia tutti hanno come idolo Modric e vogliono provare a giocare come lui, ma è impossibile. Quindi i miei idoli sono Luka, Brozovic, Kovacic, Rakitic…Sono cresciuto con loro”.
Commenti (0)