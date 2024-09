Omicidio Bellocco, la Curva Nord convoca una riunione a San Siro: si cercano nuovi equilibri

A cinque giorni dall'uccisione di Antonio Bellocco, che sarebbe stato accoltellato dallo storico leader della curva dell'Inter Andrea Beretta in quel di Cernusco sul Naviglio, il tifo organizzato dei nerazzurri va alla ricerca di un nuovo equilibrio interno. Non caso è stata convocata una riunione per il prossimo giovedì tra i capi ultrà nei pressi dello stadio San Siro al 'Baretto dello stadio'. A darne l'annuncio Nino Ciccarelli, storico capo della curva del club Campione d'Italia sul proprio profilo social.