Milan-Inter, due progetti per il nuovo stadio: entro un mese il verdetto

Una corsa a due per ridisegnare la nuova casa di Milan e Inter, che dovranno presto scegliere tra il progetto del colosso Usa Populous e quello dell'accoppiata italoamericana Manica-Progetto Cmr. I primi, che come riferito dalla Gazzetta dello Sport sembrano al momento i favoriti, vantano oltre 35 anni di esperienza e più di 3.000 progetti tra cui il nuovo gioiello del Tottenham, il nuovo Wembley, l'Emirates di Londra e il Da Luz di lisbona. Cmr e David Manica, che fino al 2007 lavorava proprio per Populous prima di fondare uno studio proprio, hanno invece ideato la futura Cagliari Arena e il nuovo stadio di Padova.