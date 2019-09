Maxi Lopez, post con Neymar nel giorno di Icardi-Psg

SOCIAL

Mauro Icardi si trasferisce dall'Inter al Paris Saint Germain e, a dieci giorni dall'ultimo post, Maxi Lopex torna a scrivere su Instagram, pubblicando una foto con il giocatore più mediatico dei parigini. Una tempistica quantomeno sospetta ricordando la grande freddezza tra l'attuale e l'ex marito di Wanda Nara, anche considerando il like di Perisic, accusato di essere uno dei più grandi "nemici" di Icardi nella scorsa stagione in nerazzurro.

“Fratello, chi ti conosce sa che sei una persona umile, disponibile e semplice. In ogni club in cui sarai, sarai sempre uno dei migliori della storia” scrive Maxi Lopez con Neymar. E dopo pochi minuti spunta anche il like di Perisic.