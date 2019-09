Icardi vola a Parigi: il Psg è vicinissimo

Mauro Icardi-Psg: la trattativa è entrata nel vivo. L'attaccante argentino sta decidendo in queste ore se accettare il trasferimento a Parigi. Intanto è volato nella capitale francese dove ad attenderlo ci sono Leonardo e le visite mediche prenotate: la fumata bianca è davvero vicina. La svolta è arrivata nella notte con l'intesa raggiunta tra l'Inter e il club transalpino sulla base di un prestito con diritto di riscatto: le cifre dovrebberro essere 5 milioni di euro subito più 65 per il riscatto tra un anno.

La telenovela è, quasi, finita: Icardi sta per lasciare l'Inter dopo mesi di polemiche e scontri con la dirigenza. Praticamente fuori squadra, l'attaccante argentino è a un passo dall'accettare la corte del Psg alle prese con gli infortuni di Cavani e Mbappé. Il 18 settembre c'è anche la sfida con il Real Madrid in Champions League e Icardi ha subito una grande chance per dimostrare il suo valore.

Una soluzione che soddisfa tutti. Da Mauro che va in una squadra di primo piano e guadagnerà di più alla società nerazzurra che si libera di lui senza perderne il totale controllo sul cartellino. Nella notte l'argentino ha raggiunto anche l'intesa con i nerazzurri per il prolungamento del contratto fino al 2022.