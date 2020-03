Materazzi punzecchia ancora Ibra: "Vediamo se ci riesci, se vuoi la Coppa te la presto"

Dopo il botta ("l'ho mandato in ospedale, aspettavo quel momento da 4 anni") e risposta ("Grazie Ibra, senza te non avremmo mai vinto la Champions") di dicembre, Marco Materazzi torna a punzecchiare l'ex compagno di squadra e punta ancora una volta sul nervo più scoperto, la Champions League mai vinta dallo svedese. Matrix, in occasione della StayAtHomeChallenge che consiste nel palleggiare con un rotolo di carta igienica, pubblica un video in cui fa canestro nella coppa più prestigiosa corredato dalla scritta provocatoria "Dai Zlatan, vediamo se ci riesci... se vuoi la coppa te la presto", con la musica di "We are the Champions" in sottofondo e due bei cuori, uno nero e l'altro azzurro.