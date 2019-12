Materazzi, una replica da ko: "Grazie Ibra, senza te non avremmo mai vinto la Champions"

Botta e risposta tra giganti. E che botta! Ma, soprattutto, che risposta! Ibrahimovic attacca Materazzi, lo fa nel corso dell'intervista a GQ in cui punge l'interista e ricorda la mossa di taekwondo con cui lo mandò all'ospedale dopo un derby della stagione 2010/11, e a stretto giro di posta arriva la replica, la stoccata da ko di Matrix. Via Instagram, l'ex centrale nerazzurro ha infatti puntualmente pubblicato un'immagine dell'esultanza interista post Triplete (con la Champions League nelle mani di capitan Zanetti sul palco d'onore del Bernabeu subito dopo il 2-0 al Bayern del 22 maggio 2010), così accompagnata: "Veni... Vidi.... Vici!!! Sempre e comunque GRAZIE Ibrahimovic. Senza di te non l’avremmo mai VINTA". Con la menzione non casuale a uno degli artefici dell'annata trionfale dell'Inter, vale a dire a Samuel Eto'o, arrivato l'estate prima a Milano proprio al posto di Ibra, finito al Barcellona ed eliminato in semifinale dai suoi ex compagni nerazzurri.