Marotta: "Sta nascendo una grande Inter. Il mercato di oggi è sbagliato: vanno azzerati i cartellini"

06/07/2019

Sono le uniche parole che l'a.d. nerazzurro dedica alla sua Inter. Il mercato non è finito, ma ha già portato grandi rinforzi come Diego Godin, Stefano Sensi e Valentino Lazaro, più i giovani Brazao e Agoumé, in attesa di capire come finirà la telenovela Icardi e soprattutto se almeno uno tra Dzeko e Lukaku arriverà a Milano.



Per il resto Marotta ha parlato anche e soprattutto di passato e futuro, di una carriera piena di grandi colpi e di un calciomercato, a suo modo di vedere da cambiare. L'acquisto di Pogba a parametro zero dal Manchester United e la successiva cessione allo stesso club per 115 milioni rappresentano - stando alle sue parole - il suo capolavoro, relativo al periodo juventino.



Ma Marotta cambierebbe comunque il modo di fare mercato. "Ora i giocatori sono favorevoli ai trasferimenti: più cambiano squadra più guadagnano. Una volta subivano il destino che imponeva il club, oggi decide che cosa fare e condiziona il club. Sono due situazioni estreme e sono sbagliate". La soluzione? Secondo Marotta bisognerebbe liberalizzare tutto, "azzerare il valore dei cartellini" a partire dai 25 anni, con i giocatori liberi di trattare il proprio ingaggio come gli attori e il conseguente abbattimento di costi, plusvalenze e ammortamenti. E il tetto dell'età, secondo lui, salvaguarderebbe i piccoli club che massimizzerebbero il profitto per aver formato un giovane.