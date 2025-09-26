Marotta riceve la Laurea honoris causa: "Cosa straordinaria e unica. San Siro? Milano deve garantire un nuovo stadio"

Giornata speciale per il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, insignito della laurea honoris causa in "Marketing e mercati globali" dall'Università Bicocca di Milano. Nel corso dell'evento, Marotta ha espresso la sua riconoscenza per questa onoreficenza: "Per me è un giorno estremamente emozionante. Negli ultimi anni mi è capitato spessissimo di ricevere riconoscimenti e premi, ma questo è qualcosa di unico, straordinario e indimenticabile. Vorrei ringraziare l'ateneo - ha continuato il presidente nerazzurro - ma anche i tanti amici e colleghi presenti, come il mio primo presidente Guido Borghi. La nuova proprietà dell'Inter, rappresentata qui da Katherine Ralph, mi ha dato fiducia e culmine alla mia carriera: diventare presidente dell'Inter, attraverso un percorso come il mio, è qualcosa di eccezionale, lo sento profondamente nell'animo".