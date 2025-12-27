Verso Atalanta-Inter, Chivu: "Sfida ostica, serve essere bravi e coraggiosi. Calhanoglu ci sarà"

Rispondendo poi a una domanda sulla necessità di mettere qualcuno sulla graticola per motivare il gruppo Chivu ha aggiunto: "Le cose che si dicono in uno spogliatoio si dicono in faccia. Si fa critica e autocritica. Io mi sono sempre posto come principio il rispetto dei giocatori ma questo non vuol dire che non dica le cose nello spogliatoio. Noi siamo consapevoli di quello che possiamo migliorare. Sembra semplice visto da fuori ma non lo è. Questa squadra sta lavorando sodo e ha il coraggio di mettersi in gioco. Poi è ovvio che quando si vince non è semplice. Però abbiamo sempre cercato di mettere tutto quello che abbiamo per migliorare. Sono consapevoli di quello che manca, perchè li si responsabilizza sempre per tirare fuori qualcosa in più. Si lavora sempre per migliorare e accettare i difetti. Bisogna guardarsi nello specchio è chiedersi cosa fare per uscire dalla zona comfort. Le risposte ci sono state anche dall'inizio della stagione con il gruppo che si è compattato. In una centrifuga, come diceva Trapattoni? Mi stimola, io l'esperienza l'ho sempre avuta e la cosa importante è imparare e avere la pelle dura. Io so chi sono e la mia lealtà è forte e so cosa posso portare a tavola. La cosa che ho imparato nella vita però è anche che non ho paura di stare da solo a tavola. Ho una dignità che non è in vendita. So cosa porto e cosa posso portare in una squadra competitiva".