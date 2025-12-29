L'Inter ingrana la quarta e difende la vetta nel segno di Lautaro e Pio Esposito

Al netto delle buone prestazioni di Bisseck e Akanji in difesa e del dinamismo di Barella e Zielinski in entrambe le fasi in mediana, la gara con l'Atalanta è infatti cambiata dopo l'ingresso di Pio Esposito. Appena entrato in campo, il classe 2005 ha raccolto subito uno sciagurato passaggio in orizzontale di Djimsiti e servito col contagiri a Lautaro l'assist per l'1-0, poi ha continuato a far valere il fisico spalle alla porta, ad avviare il pressing sulla costruzione dal basso della Dea e a tenere impegnati i marcatori bergamaschi mostrando la solita cattiveria agonistica e capacità di entrare rapidamente in partita.