Barcellona, Araujo torna in gruppo dopo lo stop per problemi di salute mentale

Reduce da una pausa per problemi di natura mentale, Ronald Araujo torna ad allenarsi con il Barcellona. Il 26enne centrale uruguaiano il mese scorso aveva annunciato di aver bisogno di una pausa dal calcio giocato per staccare la spina e recuperare soprattutto a livello mentale. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, in questo periodo Araujo ha effettuato un viaggio spirituale in Terra Santa e trascorso poi le feste di Natale in famiglia in Uruguay. Ora il rientro, anche se al Barcellona non vogliono forzare i tempi prima del ritorno in campo del calciatore sudamericano.