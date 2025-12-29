Logo SportMediaset

Calcio

Barcellona, Araujo torna in gruppo dopo lo stop per problemi di salute mentale

29 Dic 2025 - 18:36
Ronald Araujo © Getty Images

Reduce da una pausa per problemi di natura mentale, Ronald Araujo torna ad allenarsi con il Barcellona. Il 26enne centrale uruguaiano il mese scorso aveva annunciato di aver bisogno di una pausa dal calcio giocato per staccare la spina e recuperare soprattutto a livello mentale. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, in questo periodo Araujo ha effettuato un viaggio spirituale in Terra Santa e trascorso poi le feste di Natale in famiglia in Uruguay. Ora il rientro, anche se al Barcellona non vogliono forzare i tempi prima del ritorno in campo del calciatore sudamericano.

01:16
Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

01:57
SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

01:32
SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

01:53
SRV RULLO MILAN, PULISIC "L'ATTACCANTE PERFETTO" 29/12 SRV

01:46
Rullo Lautaro Hojlund OK OK

01:47
SRV RULLO INTER NUMERI DA... CAPOLISTA 29/12 SRV (MUSICATO)

01:21
Doppietta per Ronaldo

01:45
Stasera Roma-Genoa

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:10
Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

01:13
Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

02:03
Milan-Verona 3-0: gli highlights

00:31
Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

02:51
Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

01:16
Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Il ritorno di Calhanoglu

Il ritorno di Calhanoglu

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

19:35
Cagliari, operazione al ginocchio per Folorunsho
Ronald Araujo
18:36
Barcellona, Araujo torna in gruppo dopo lo stop per problemi di salute mentale
18:11
Mondiali, Infantino: "In due settimane 150 milioni di richieste per i biglietti"
17:32
Tonali ringrazia i tifosi del Newcastle: "Mai giudicato per il caso scommesse"
16:27
Mourinho show, polemiche dopo il 2-2 con il Braga: "Pareggio? Abbiamo vinto"