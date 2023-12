Inter, Marotta: "Lautaro? Stiamo negoziando, ha grande senso di appartenenza"

Beppe Marotta è tornato a parlare di Lautaro Martinez, premiato ai Gazzetta Sports Awards per la performance dell'anno: "Siamo orgogliosi che un nostro giocatore riceva un premio del genere, significa anche che i compagni lo hanno aiutato - le parole dell'ad dell'Inter -. Per lui è stata una stagione speciale, visto che è diventato anche campione del mondo. Ormai sta entrando nell’elite dei grandissimi calciatori. Se ce lo teniamo? Certamente! Anzi, stiamo cercando di rinnovare per cinque anni. Stiamo negoziando. C'è di buono che lui ha grande senso di appartenenza, una qualità non da poco di questi tempi".