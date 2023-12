Giuntoli: "Juve l'anti-Inter? Lo dice Marotta, noi puntiamo al quarto posto"

"Ho sempre pensato a fare il meglio per il mio club, devo ringraziare Aurelio (De Laurentiis, ndr) che ha avuto molta pazienza con me, alla fine ci siamo tolti una grande soddisfazione". L'attuale ds della Juventus Cristiano Giuntoli è tornato sullo scudetto vinto con il Napoli durante la cerimonia del Golden Boy a Torino dove à stato premiato nell'ambito della 'greatest challenge of the year'. Giuntoli ha salutato il presidente del Napoli e abbracciato tanti protagonisti del titolo azzurro. "Ho avuto dei collaboratori e degli allenatori bravissimi, un presidente che mi è venuto dietro e mi ha assecondato - ha aggiunto - Io mi sento uno dei principali attori ma è stata la vittoria di un gruppo di lavoro venuto da lontano". Poi sul campionato bianconero: "Noi l'anti-Inter? Questo ve lo avrà detto Marotta, che è un maestro per tutti noi, ma ovviamente negli ultimi anni le cose non sono andate come loro desideravano perchè sono partiti sempre da favoriti, e quest'anno cercano magari di dividere le responsabilità - ha detto al Gran Galà del calcio - Noi invece siamo consci delle nostre forze, puntiamo al quarto posto e sicuramente non impediamo ai nostri calciatori di sognare".