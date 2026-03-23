Inter, Marotta: "Momento di involuzione ma nessuno psicodramma. Errori arbitrali? Bisogna essere più forti"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato del brutto marzo dei nerazzurri: "Siamo in un momento di difficoltà e involuzione, forse dovuto a stanchezza o infortuni ma vale anche per gli avversari, ma nessuno psicodramma. Non cerchiamo alibi, siamo meritatamente primi in classifica, abbiamo sei punti di vantaggio e ce la giocheremo fino in fondo con tranquillità". Il numero uno interista, in Lega Calcio, cerca di guardare il lato positivo della medaglia: "A inizio stagione sarebbe stato impensabile per me poter parlare di sei punti di vantaggio a otto domeniche dalla fine. E siamo ancora in corsa in Coppa Italia, in Champions invece potevamo fare meglio".