Il marzo dell'Inter è stato un mese horror: Chivu ha bisogno di Lautaro e soprattutto di ritrovare la giusta mentalità

Eppure, tra tormenti psicologici e assenze pesanti, l’Inter è ancora prima in classifica. Ha ancora 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli, squadre che però nelle ultime settimane hanno dimostrato di essere in una condizione migliore soprattutto dal punto di vista psicologico. I nerazzurri sono ancora favoritissimi per conquistare lo scudetto alla fine della stagione, ma durante la sosta per le Nazionali, Chivu dovrà trovare risposte a una serie di interrogativi che preoccupano la tifoseria e ovviamente la dirigenza del club. Le prime risposte dovranno arrivare immediatamente, nelle prime due settimane di aprile, quando l’Inter ospiterà la Roma e poi farà visita al Como. Entrambi vanno considerati degli scontri diretti a tutti gli effetti, proprio le partite in cui l’Inter ha dimostrato i suoi limiti più evidenti.