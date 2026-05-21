Calafiori tra Premier e Champions, 'ma il Mondiale non riuscirò a guardarlo'

"No, il Mondiale non riusciro' a guardarlo". Riccardo Calafiori ha appena festeggiato lo scudetto in Premier League con l'Arsenal e si prepara alla finale di Champions contro il Psg, tra nove giorni. Ma la delusione per il Mondiale mancato non è ancora svanita. "Fa ancora male - dice il difensore a Sky, nel media day del club londinese verso la finale del 30 maggio -. Ora penso che mi sara' difficile guardare le partite della Coppa del Mondo in cui giocano i miei compagni di club. A marzo ho passato un brutto mese, tra nazionale e Arsenal: Heinze, l'assistente di Arteta, mi ha confortato dicendo che mi sarebbe successo qualcosa di bello. È arrivato, e ora spero di alzare anche la Champions". Calafiori ha anche ammesso che tiferà ancora Roma ("spero tornino in Champions, mancano dal 2019"), ha sottolineato che ritrovera' Luis Enrique che venne ad allenare i giallorossi quando lui era al primo anno delle giovanili, e ha parlato di Arteta. "Penso di non aver mai avuto un allenatore con tanta voglia di migliorarsi, lo trasmette anche ai giocatori. E mi migliora, magari con cose difficili, ma mi migliora. Cosi' succede che a volte lo odio, a volte lo adoro".