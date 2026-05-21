Serie A: per l'Udinese trasferta a Napoli senza tifosi

21 Mag 2026 - 16:00
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Napoli-Udinese si giocherà senza tifosi ospiti: il prefetto di Napoli ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Friuli-Venezia Giulia per il match in programma domenica, alle 18, al Maradona: la decisione è stata assunta sulla scorta delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e della Questura di Napoli, che hanno evidenziato rischi elevati per l'ordine pubblico, a causa della storica rivalità tra le due tifoserie. Si tratta dell'unica trasferta vietata ai supporter bianconeri in tutta la stagione. Circa le notizie dal campo, Runjaic dovrà fare a meno dello squalificato Kamara - al suo posto ballottaggio tra Arizala e Zemura - e degli infortunati Ekkelenkamp e Zaniolo. In attacco Buksa è in vantaggio su Gueye, mentre Miller (escluso dai convocati della Scozia per il Mondiale) contende una maglia a Piotrowski. 

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