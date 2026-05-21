Juve, Del Piero oggi alla Continassa. Video per il club e l'incontro con Yildiz: i dettagli

21 Mag 2026 - 17:48
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Alessandro Del Piero alla Continassa. No, nessun miraggio, la leggenda bianconera oggi, giovedì 21 maggio, era al centro sportivo della Juventus. Ma non per discutere di un possibile ritorno da dirigente, come sperano da tempo i tifosi. La presenza di Del Piero era infatti giustificata dall'anniversario, previsto per domani, dei 30 anni dalla Champions League conquistata a Roma contro l'Ajax

L'arrivo dell'ex numero 10 ha comunque fatto sognare i tifosi, anche quelli presenti all'esterno della Continassa, salutati con grande disponibilità dal campione. All'interno del centro sportivo, Del Piero ha registrato alcuni video speciali che saranno pubblicati dal club nella giornata di venerdì per ricordare l'impresa della squadra di Lippi. 

Tra i contenuti in programma e che saranno postati prossimamente, anche un dialogo speciale con Kenan Yildiz, a rappresentare la connessione tra il numero 10 del passato e quello del presente e futuro della Juventus.  

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