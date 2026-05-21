Inter, a pranzo con il... Presidente: Chivu&Co con Moratti per festeggiare il Double

Lo scudetto, la Coppa Italia e il compleanno, quello del presidente dei presidenti, Massimo Moratti, che il 16 maggio ha compiuto 81 anni: tutti assieme a pranzo per festeggiare questo splendido mese di maggio nel segno dell'Inter. A darne testimonianza Andrea Ranocchia che sul suo profilo instagram ha infatti postato la foto della riunione di famiglia al Botinero, noto ristorante milanese. Presenti, oltre allo stesso ex difensore nerazzurro, il tecnico del Double Cristian Chivu, Javier Zanetti, il Cuchu Cambiasso, Francesco Toldo, Paolo Orlandoni, Fabio Galante, Ivan Ramiro Cordoba, Giorgos Karagounis, David Suazo e il prof Stefano Rapetti.