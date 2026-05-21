Inter, a pranzo con il... Presidente: Chivu&Co con Moratti per festeggiare il Double

Lo scudetto, la Coppa Italia e il compleanno, quello del presidente dei presidenti, Massimo Moratti, che il 16 maggio ha compiuto 81 anni: tutti assieme a pranzo per festeggiare questo splendido mese di maggio nel segno dell'Inter. A darne testimonianza Andrea Ranocchia che sul suo profilo instagram ha infatti postato la foto della riunione di famiglia al Botinero, noto ristorante milanese. Presenti, oltre allo stesso ex difensore nerazzurro, il tecnico del Double Cristian Chivu, Javier Zanetti, il Cuchu Cambiasso, Francesco Toldo, Paolo Orlandoni, Fabio Galante, Ivan Ramiro Cordoba, Giorgos Karagounis, David Suazo e il prof Stefano Rapetti.
Antipasto di una giornata particolare in casa Inter. Nel pomeriggio i calciatori nerazzurri si affacceranno al Nike HQ (Porta Nuova a Milano) dove indosseranno per la prima volta la maglia della stagione 2026/27. Ovviamente saranno mostrate ai tifosi sia la coppa dello scudetto che quella della Coppa Italia. La squadra poi andrà all'Arena Civica (che aveva ospitato le partite casalinghe dell'Inter dal 1930 al 1947) dove svolgerà una seduta di allenamento chiusa ai tifosi che sarà anticipata da un'esibizione di Inter Legends.