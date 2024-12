Marotta giura amore all'Inter: "Voglio restare a lungo. La prossima estate ringiovaniremo la rosa"

L'anno che si avvia a concludersi verrà ricordato in casa nerazzurra come quello che è coinciso con la fine dell'era Zhang e l'inizio di una nuova gestione targata Oaktree: "Partecipano alla vita del club, il rapporto con loro è positivo e quotidiano - ha raccontato Marotta a Sky Sport -. L'obiettivo è garantire la ricerca della sostenibilità economico-finanziaria. Ci sono delle linee guida da seguire come ovvero comporre una rosa che risponda a limiti economici dal punto di vista del costo del lavoro, a un'età media che possa garantire il fatto di investire in giovani che rappresentano un patrimonio, un elemento che contribuisce a dare sostenibilità. Nella prossima stagione garantiremo la massima competitività attraverso giocatori meno vecchi di quelli di oggi, ma che rappresentino anche qualità, professionalità e patrimonio".