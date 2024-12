Le curve di Inter e Milan vanno a processo: deciso il rito immediato per 18 ultras coinvolti

Dopo la maxi-operazione della polizia dello scorso 30 settembre che ha coinvolto i vertici delle curve di Inter e Milan causando un vero e proprio terremoto, ecco che si passa ai fatti in tribunale. Il gip Domenico Santoro infatti, ha deciso di procedersi con giudizio immediato, riporta Il Fatto Quotidiano per i 18 indagati protagonisti dell'inchiesta con al centro il tifo organizzato dei due club meneghini. L'udienza, fissata per il prossimo 20 febbraio, riguarda appunto i 16 destinatari della misura cautelare in carcere e altri due messi ai domiciliari tre mesi fa.