Marotta: "Fallimento Inter e ingerenze su Paratici leggende metropolitane. Faremo la seconda squadra"

Il presidente nerazzurro ha parlato delle difficoltà di una stagione così lunga e complessa: "In Italia non ci sono più partite facili, tutte ti danno filo da torcere. Lo scontro diretto è importante, ma poi le partite sono tutte piene di difficoltà. Le maggiori difficoltà che spesso si riscontrano, sono contro le squadre facili sulla carta. Mancano 7 giornate, non guardo il calendario, dico solo che dobbiamo convivere piacevolmente contro 3 realtà che ci portano più tensioni emotive rispetto al Napoli. Quest'anno c'è anche il Mondiale per club, ed è la prima volta. Il fatto di rappresentare l'Italia è motivo di grandissimo orgoglio e frutto di un lavoro lungo 5 anni. È una esperienza nuova che si incastra tra la fine e l'inizio di una stagione. Qui ci sarà inesperienza da parte di tutti. Questo in un contesto dove si rischia di esasperare la pressione agonistica delle partite, si rischia di arrivare a 60 partite in una stagione. In questi anni abbiamo imparato come le rose ristrette siano insufficienti per far fronte agli impegni che abbiamo. Siamo davanti a uno scenario che va armonizzato meglio. Dobbiamo prima o poi di armonizzare meglio questo calendario. Sono assolutamente per ridurre le 20 squadre in Serie A e portarle a 18. Visto dal punto di vista di squadre meno blasonate vogliono conservare il format delle 20. Se le grandi squadre vanno bene, anche il movimento calcistico italiano va meglio. Se otteniamo risultati vincenti che si trasformano in maggiori ricavi, noi li vogliamo investire anche nel mercato domestico. Per avere uno zoccolo duro di italiani devi anche comprarli e per farlo devi avere la disponibilità".