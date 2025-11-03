Logo SportMediaset

Calcio
inter
INTER

Inter, Marotta replica a Conte: "Libero di dire ciò che vuole. Arbitri? Non è il caso di parlarne"

Il presidente nerazzurro sulle parole del tecnico del Napoli: "Se c'è rispetto e democrazia ognuno può espriremere le proprie convinzioni"

di Redazione
03 Nov 2025 - 17:17

Beppe Marotta replica alle dure parole di Antonio Conte, ma lo fa cercando di liquidare il discorso: "Non voglio rispondere a questa cosa - le parole del presidente dell'Inter a margine dell'assemblea di Lega -. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso. Conte è liberissimo di dire certe cose, se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Poi si può anche non concordare, ma va tutto bene".

Poi una battuta sulla corsa scudetto: "Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non lo era da tanti anni. Tra queste c'è anche il Milan di Allegri, certamente. Se è meglio essere la lepre o il cacciatore? Sempre meglio essere il cacciatore...".

Dopo aver commentato il ritorno in Serie A di Spalletti ("un grande allenatore"), Marotta ha chiuso sull'imminente acquisizione di San Siro: "Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso si sia al capitolo finale".

marotta
conte
inter

La vittoria in extremis di Verona fa scricchiolare le certezze dell'Inter: Chivu cerca risposte dagli attaccanti

