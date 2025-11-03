Inter, Marotta replica a Conte: "Libero di dire ciò che vuole. Arbitri? Non è il caso di parlarne"

Il presidente nerazzurro sulle parole del tecnico del Napoli: "Se c'è rispetto e democrazia ognuno può espriremere le proprie convinzioni"di Redazione
Beppe Marotta replica alle dure parole di Antonio Conte, ma lo fa cercando di liquidare il discorso: "Non voglio rispondere a questa cosa - le parole del presidente dell'Inter a margine dell'assemblea di Lega -. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso. Conte è liberissimo di dire certe cose, se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Poi si può anche non concordare, ma va tutto bene".
Poi una battuta sulla corsa scudetto: "Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non lo era da tanti anni. Tra queste c'è anche il Milan di Allegri, certamente. Se è meglio essere la lepre o il cacciatore? Sempre meglio essere il cacciatore...".
Dopo aver commentato il ritorno in Serie A di Spalletti ("un grande allenatore"), Marotta ha chiuso sull'imminente acquisizione di San Siro: "Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso si sia al capitolo finale".