Conte: "Sento sempre critiche, ma il Napoli è primo. E questo dà fastidio"

Come stanno Gimour, Spinazzola e Lobotka?

"Lobo ha fatto l'ultimo parte con il Como, era al rientro e dargli più minutaggio era un rischio. Ne ho parlato con lui, anche Rrahmani era andato in panchina con il Lecce, ho parlato con Amir e abbiamo preferito evitare poi quella dopo l'ha giocata. Lobotka dovrebbe esserci... si è allenato, l'iter che abbiamo è questo. Elmas nelle ultime partite ha fatto benissimo, sono contento. Come anche di Gutierrez, stiamo ampliando la rosa che prima era di 12-13 giocatori. Gilmour? Ieri defaticante, non sono affaticamenti ma problemi di infiammazione a livello di pube e si faranno le corrette valutazioni. Se ci saranno bene altrimenti troveremo le soluzioni, non stiamo qui a piangere". .