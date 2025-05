Marotta alla vigilia di Inter-Barcellona: "L'emozione è il bello del calcio. Sono contento di soffrire"

Beppe Marotta è stato uno dei protagonisti del "Serie C Business Value" a cui hanno partecipato alcuni dei più grandi protagonisti della politica del pallone. Il presidente dell'Inter ha però rivelato le sue sensazioni a -1 dal match più atteso della stagione nerazzurra, ovvero la sfida di San Siro tra Inter e Barcellona con in palio il pass per la finale di Champions League del prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. Marotta ha ammesso di vivere positivamente questa giornata che precede big match, forte anche della grande esperienza maturata ad alti livelli: "Credo che l’emozione non sia intaccata dall’esperienza. È il bello del calcio, l’adrenalina. Io ho vissuto l’epoca in cui sono arrivati gli agenti dei calciatori, e avrei potuto fare il procuratore. Però non hai l’adrenalina di quando fai il dirigente. Sono contento di soffrire".