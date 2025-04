Inter, Marotta: "La Champions un sogno, col Barça non partiamo sfavoriti. Inzaghi? Il rinnovo sarà una formalità"

Per Marotta la squadra non deve porsi limiti: "Noi siamo l'Inter: abbiamo una storia alle spalle e un palmares ricco di successi in tutte le competizioni in cui oggi siamo protagonisti. Quindi è obbligatorio dire partecipiamo a questa competizione per cercare di vincere. E ancora adesso siamo in un punto interlocutorio. Domenica, passando da una competizione all'altra, abbiamo un appuntamento importante in quel di Bologna. Secondo me è la partita più importante dell'anno contro una squadra che a sua volta considererà altrettanto importante per loro questa gara. Ci giochiamo una fetta del campionato, ma l’Inter è abituata, deve abituarsi ancora di più a giocare ogni tre giorni in competizioni di questo livello".