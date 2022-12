Inter, Lukaku in gruppo ma salta il Betis. Niente finalina per Brozovic

INTER

Il belga dovrebbe rimanere ad Appiano con Correa e D'Ambrosio

© Getty Images Romelu Lukaku si è allenato con il gruppo anche durante la seduta odierna, ma difficilmente partirà con la squadra per Siviglia, dove sabato è in programma l'amichevole contro il Betis. Più probabile che l'attaccante rimanga in Italia così da poter proseguire il suo iter di lavoro ad Appiano Gentile per essere al massimo della forma il 4 gennaio alla ripresa del campionato per il big match contro il Napoli. Niente trasferta in terra spagnola per gli altri due infortunati della rosa, Joaquin Correa e Danilo D'Ambrosio, che anche oggi si sono allenati a parte.

Nelle prossime ore andrà monitorata la situazione di Marcelo Brozovic che, visto il lieve problema muscolare accusato martedì contro l'Argentina, sarà probabilmente risparmiato dalla finalina del Mondiale tra Croazia e Marocco di sabato. Perlomeno è quello che sperano in casa Inter. Troppo importante il croato nell'economia di gioco della squadra, tanto più che per un problema muscolare Inzaghi non lo ha a pieno regime da metà settembre.

Sono solo 12 le sue presenze stagionali, 10 in campionato e due in Champions League, ma dopo il rientro a inizio novembre per lui solo piccoli spezzoni prima di rilanciarsi al Mondiale in Qatar. In casa Inter c'è la consapevolezza che le minime speranze di rimonta sono soprattutto nei piedi di Brozovic e nei gol di Lukaku, anche lui grande assente nella prima parte di stagione.