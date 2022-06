Lukaku, il messaggio della Curva Nord: "Ora palla lunga e pedalare. Trattato come un Re, ora è uno come tanti" 

IL MESSAGGIO

La Curva Nord prende posizione sul ritorno dell'attaccante belga: "Non andate ad accoglierlo. Ma non verrà mai contestato"

"La Curva Nord sostiene l'Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell'estate scorsa). Ora Romelu palla lunga e pedalare. Fiduciosi, verso un futuro da costruire insieme a chi farà parte di questa nostra famiglia neroazzurra". Inizia e finisce così il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della Curva Nord, che prende posizione sul ritorno in nerazzurro di Lukaku un anno dopo il suo trasferimento al Chelsea per 115 milioni di euro. © Getty Images

"Essendo molto probabile il ritorno di Lukaku all'Inter ci sono da mettere in chiaro alcuni punti:

- la Curva Nord sostiene l'Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell'estate scorsa);

- posto ciò nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della Curva o dei gruppi che la compongono;

- tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore... È stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti. Sia altresì chiaro a tutti che non tiferemo mai contro Lukaku se indosserà nuovamente la maglia dell'Inter.

Invitiamo comunque tutti gli interisti a non cadere nel tranello opposto, quello di correre subito a sbavargli dietro. Oltre ad un chiaro aspetto emozionale istintivo, fare finta che niente sia successo, altro non farebbe che dare una ulteriore accelerata a quel processo oramai in atto da anni finalizzato a renderci tutti ebeti e supini consumatori.

Noi siamo e dobbiamo rimanere CUORE - ANIMA - GRINTA - INTERISMO. Non siamo dei signorsì in balia di mosse di giocatori e società. Abbiamo preso atto del tradimento di Lukaku e ci siamo rimasti malissimo. Ad un calciatore queste cose col tempo si possono anche perdonare, ma rimangono.

Ora Romelu palla lunga e pedalare. Fiduciosi, verso un futuro da costruire insieme a chi farà parte di questa nostra famiglia NEROAZZURRA. Avanti Interisti! Avanti Curva Nord".

