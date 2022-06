Caso Dybala: l'Inter tentenna e pensa alle cessioni, la Joya in stand-by

MANOVRE NERAZZURRE

Con l'arrivo di Lukaku Marotta deve fare spazio all'argentino

Sembrava un affare praticamente fatto, ma ora il passaggio di Paulo Dybala all'Inter ha subito una brusca frenata. I nerazzurri hanno virato con forza sul ritorno di Romelu Lukaku e hanno messo l'argentino in stand-by. Situazione scomoda per entrambe le parti in causa. Beppe Marotta, dopo aver corteggiato a lungo la Joya, si è arenato sull'esigenze di bilancio e quelle di campo. L'ad, infatti, dovrà prima cedere due attaccanti per poter ingaggiare e fare spazio all'ormai ex Juve: Sanchez e uno tra Correa e Dzeko. Dall'altra parte c'è Dybala, ancora in vacanza a Miami, che non ha molte alternative in mano e sta aspettando una soluzione. © Getty Images

Stallo completo, tanto che non ci sarà nei prossimi giorni nessun incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del numero 10. Molti gli ostacoli, tra cui la distanza tra offerta e richiesta sull'ingaggio. Dybala, in arrivo a parametro zero, chiede 7 milioni di euro all'anno mentre l'Inter è ferma alla proposta di 5,5 e non sembra volersi spingere oltre. A maggior ragione dopo l'arrivo praticamente certo di Lukaku.

Dybala resta sicuramente un'occasione da cogliere, ma Marotta deve prima pensare alle cessioni. Un incastro di difficile realizzazione perché ancora non sono arrivate offerte convincenti per Correa e Dzeko, detto che Sanchez sarà accompagnato alla porta con una ricca buonuscita. Un rebus da risolvere in tempi stretti, 10 giorni e spiccioli, come da parole dell'ad interista che vuole consegnare a Inzaghi (oggi sarà ufficiale il suo rinnovo del contratto fino al 2024) una squadra completa per l'inizio del ritiro.

Dall'altra parte c'è Dybala che sembra essere rimasto con il cerino in mano. Salutata la Juve, la Joya sperava di avere più offerte ma solo l'Inter è stata la squadra a mostrare un interesse reale. Il Tempo parla di un possibile inserimento del Milan, ma i rossoneri al momento hanno ben altri obiettivi. Anche le big europee si sono tirate indietro: Paulo non resterà senza squadra, sia chiaro, ma non c'è più tempo per scherzare.