Rivoluzione Zidane: le nuove regole per la Francia

18 Set 2026 - 11:09
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Zinedine Zidane © afp

Zinedine Zidane © afp

Zinedine Zidane inaugura ufficialmente la sua avventura da commissario tecnico della Francia oggi presso la sede della Federcalcio francese, introducendo una svolta restrittiva sulla gestione della stampa rispetto ai 14 anni di gestione firmati Didier Deschamps.

Per la sua prima lista dei convocati in vista del match contro il Belgio del 5 ottobre allo Stade de France, l'ex allenatore del Real Madrid ha abolito la presenza delle telecamere televisive in sala stampa: l'evento e la successiva conferenza saranno diffusi unicamente tramite i canali ufficiali della Federazione. La nuova linea guida elimina anche la consueta passerella dei calciatori all'ingresso di Clairefontaine - finora palcoscenico per dibattiti sugli outfit dei convocati - con la FFF che si occuperà in prima persona della distribuzione dei contenuti video per tutelare i tesserati, pur consentendo l'accesso dei giornalisti nelle zone miste nei primi giorni di raduno.

Zidane inoltre non rilascerà alcuna intervista singola durante tutta la sosta delle nazionali, confermando la sua nota riservatezza nei confronti dei media. Lo scrive AS.

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