Rivoluzione Zidane: le nuove regole per la Francia

Per la sua prima lista dei convocati in vista del match contro il Belgio del 5 ottobre allo Stade de France, l'ex allenatore del Real Madrid ha abolito la presenza delle telecamere televisive in sala stampa: l'evento e la successiva conferenza saranno diffusi unicamente tramite i canali ufficiali della Federazione. La nuova linea guida elimina anche la consueta passerella dei calciatori all'ingresso di Clairefontaine - finora palcoscenico per dibattiti sugli outfit dei convocati - con la FFF che si occuperà in prima persona della distribuzione dei contenuti video per tutelare i tesserati, pur consentendo l'accesso dei giornalisti nelle zone miste nei primi giorni di raduno.