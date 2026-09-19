INTER Da bomber a bomber: quell'incontro ad Appiano tra Mazzola e Lautaro Martinez FOTO

Sandro Mazzola fece visita alla sua Inter ad Appiano Gentile l'11 aprile 2024. La leggenda nerazzurra, scomparsa all'età di 83 anni, prima seguì l'allenamento poi salutò i giocatori e l'allora allenatore Simone Inzaghi e si fermò a parlare con Lautaro Martinez. "Lautaro si merita di entrare sempre più nella storia del club, rappresenta l'interismo - disse la stella della Grande Inter dell'attuale capitano nerazzurro - Indossa la nostra maglia come una seconda pelle e fa parte da tempo della nostra grande famiglia, nel senso più profondo del termine. Avremmo formato una bella coppia, lui a battagliare con i difensori e io a inserirmi negli spazi".