L'Inter e l'arte della rimonta: per i ribaltoni di Chivu è fondamentale l'aspetto psicologico

Qualcosa si era già intravisto ad aprile scorso, quando il Como stava dominando su Barella e compagni grazie ad Alex Valle e Nico Paz. Ma la zampata di Thuram al tramonto dei primi 45 minuti è linfa per il 3-4 finale, in quello che si rivelerà essere l'allungo definitivo per lo scudetto interista. Un trionfo già parzialmente certificato una settimana prima nel 5-2 casalingo contro la Roma. Allora non ci fu una rimonta, ma il meteorite di Calhanoglu sull'1-1 al secondo minuto di recupero dopo il 45' scacciò via i fantasmi nerazzurri.