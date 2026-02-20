Inter, esami in corso per Lautaro Martinez: a rischio per il derby con il Milan
La presenza del capitano nerazzurro nel derby dell'8 marzo è fortemente a rischio
Giornata decisiva in casa Inter per capire l'entità dell'infortunio di Lautaro Martinez. Uscito al 61' nella sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, per il capitano nerazzurro il problema al polpaccio sinistro sembra essere più grave del previsto. Proprio in queste ore, Lautaro si sta sottoponendo agli esami strumentali di rito per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero necessari. "Lautaro l'abbiamo perso, starà fuori per un po' perché si è fatto male, l'infortunio è serio", aveva detto Chivu al termine della sfida in Norvegia.
Derby a rischio
Qualora l'infortunio fosse più grave del previsto, ecco che Lautaro potrebbe saltare il derby con il Milan del prossimo 8 marzo, gara che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato. Al momento, quel che è certo è che il Toro non sarà a disposizione per la trasferta di Lecce (domani, ore 18), così come Barella, Calhanoglu e Dumfries. Oltre al match con i salentini, Lautaro salterà anche il ritorno con il Bodo Glimt, così come non dovrebbe essere a disposizione per le sfide con Como (andata delle semifinali di Coppa Italia) e Genoa. Poi ci sarebbe il Derby, ma a quel punto andranno capite le condizioni fisiche. Il tutto in attesa del bollettino medico ufficiale che chiarirà ulteriormente i tempi di recupero dell'attaccante. Nel frattempo, Chivu è pronto a lanciare Thuram e Pio Esposito come coppia titolare. Ma attenzione anche a Bonny, che scalpita.