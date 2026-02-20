L'INFORTUNIO

Inter, esami in corso per Lautaro Martinez: a rischio per il derby con il Milan

La presenza del capitano nerazzurro nel derby dell'8 marzo è fortemente a rischio

20 Feb 2026 - 09:00
videovideo

Giornata decisiva in casa Inter per capire l'entità dell'infortunio di Lautaro Martinez. Uscito al 61' nella sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, per il capitano nerazzurro il problema al polpaccio sinistro sembra essere più grave del previsto. Proprio in queste ore, Lautaro si sta sottoponendo agli esami strumentali di rito per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero necessari. "Lautaro l'abbiamo perso, starà fuori per un po' perché si è fatto male, l'infortunio è serio", aveva detto Chivu al termine della sfida in Norvegia. 

Leggi anche

Volto sereno e sorrisi: ecco Lautaro in versione padre in attesa dei test medici di domani

Derby a rischio

 Qualora l'infortunio fosse più grave del previsto, ecco che Lautaro potrebbe saltare il derby con il Milan del prossimo 8 marzo, gara che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato. Al momento, quel che è certo è che il Toro non sarà a disposizione per la trasferta di Lecce (domani, ore 18), così come Barella, Calhanoglu e Dumfries. Oltre al match con i salentini, Lautaro salterà anche il ritorno con il Bodo Glimt, così come non dovrebbe essere a disposizione per le sfide con Como (andata delle semifinali di Coppa Italia) e Genoa. Poi ci sarebbe il Derby, ma a quel punto andranno capite le condizioni fisiche. Il tutto in attesa del bollettino medico ufficiale che chiarirà ulteriormente i tempi di recupero dell'attaccante. Nel frattempo, Chivu è pronto a lanciare Thuram e Pio Esposito come coppia titolare. Ma attenzione anche a Bonny, che scalpita. 

inter
lautaro martinez
infortunio
bollettino medico

Ultimi video

04:32
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Carlos Augusto: "Possiamo ancora andare avanti in Champions"

01:10
DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

02:54
DICH GROSSO PRE SAS-VER 19/2 DICH

Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo trasformare il timore della sfida in coraggio"

01:52
Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

01:36
Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

01:30
Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

02:19
Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

02:24
"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

02:10
Vinicius e il razzismo

Vinicius e il razzismo

01:42
Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

01:09
Gabbia suona la sveglia

Gabbia suona la sveglia

01:27
Atalanta a due facce

Atalanta a due facce

01:32
Finalmente Koopmeiners

Finalmente Koopmeiners

01:58
I nove giorni della Juve

I nove giorni della Juve

01:33
Darmian e Carlos Augusto

Darmian e Carlos Augusto

04:32
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Carlos Augusto: "Possiamo ancora andare avanti in Champions"

I più visti di Inter

Rosso a Kalulu, Lautaro ammette l'errore di La Penna: "Non è giallo ma..."

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

 Alessandro Bastoni

Bastoni: "Contatto con Kalulu accentuato, ammetto la mia responsabilità. Dispiaciuto per la reazione"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Bodo-Inter a rischio? Le condizioni del campo preoccupano ma la decisione è già stata presa

Inter-Juve, ecco le squalifiche per Comolli e Chiellini dopo la furia di San Siro. Una giornata di stop per Kalulu

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:20
Genoa, Bijlow: "Olanda? Ora penso a fare bene qui"
Andrea Petagna
10:53
Andrea Petagna: "La malattia di mio figlio e la depressione. Ecco come sono tornato"
23:29
Fiorentina, Vanoli: "Teniamo tanto alla Conference. Ranieri? Su di lui troppa gogna"
21:50
Torino, Cairo in visita alla squadra e a Baroni al Filadelfia
21:37
Bologna, Italiano: "Su questo campo impossibile far di più, ora acceleriamo in Serie A"