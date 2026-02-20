Inter, esami in corso per Lautaro Martinez: a rischio per il derby con il Milan

Qualora l'infortunio fosse più grave del previsto, ecco che Lautaro potrebbe saltare il derby con il Milan del prossimo 8 marzo, gara che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato. Al momento, quel che è certo è che il Toro non sarà a disposizione per la trasferta di Lecce (domani, ore 18), così come Barella, Calhanoglu e Dumfries. Oltre al match con i salentini, Lautaro salterà anche il ritorno con il Bodo Glimt, così come non dovrebbe essere a disposizione per le sfide con Como (andata delle semifinali di Coppa Italia) e Genoa. Poi ci sarebbe il Derby, ma a quel punto andranno capite le condizioni fisiche. Il tutto in attesa del bollettino medico ufficiale che chiarirà ulteriormente i tempi di recupero dell'attaccante. Nel frattempo, Chivu è pronto a lanciare Thuram e Pio Esposito come coppia titolare. Ma attenzione anche a Bonny, che scalpita.