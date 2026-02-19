Scandalo alla Federcalcio argentina, avviso di garanzia per il presidente Tapia

19 Feb 2026 - 20:57

La giustizia argentina ha emesso un avviso di garanzia nei confronti del presidente della Federcalcio (Asociación Fútbol Argentino - Afa), Claudio 'Chiqui' Tapia, nel quadro di un'inchiesta su una presunta evasione di fondi per circa 11 milioni di euro. Tapia - secondo quanto riferisce il quotidiano La Nación citando fonti e documenti della magistratura - è stato citato a comparire di fronte al giudice il 6 marzo e nel frattempo gli sarebbe stato imposto il divieto di lasciare il Paese . Gli inquirenti ritengono che "sussistono motivi sufficienti per sospettare la partecipazione di Tapia nei fatti indagati". L'avviso di garanzia riguarda anche il tesoriere della Federazione, Pablo Toviggino. Il presidente dell'Afa è al centro anche di altre due indagini su presunto riciclaggio in complicità con la società Sur Finanzas e sull'acquisto di un immobile di lusso nella provincia di Buenos Aires.

